﻿ «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск». Стали известны стартовые составы команд. 21.by
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«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск». Стали известны стартовые составы команд

15.04.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игорь Криушенко и Сергей Боровский назвали стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск».

«Динамо-Минск»: Климович – Нойок, Галович, Сачивко, Лекович – Капленко, Быков, Премудров – Сарока, Николич, Демидович.

Запасные: Игнатович, Кузьменок, Гогатишвили, Кийко, Назаренко, Хващинский, Лукич.

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев, Оганесян, Панковец, Шаповал, Макась, Дорошенко, Хачатурян, Зубович, Павловец, Имереков, Афанасьев.

Запасные: Хаткевич, Асани, Клопоцкий, Скавыш, Рекиш, Щербо, Джугир.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию поединка.

 
Теги: Минск
 
 
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Игорь Криушенко и Сергей Боровский назвали стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск».

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