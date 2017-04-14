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«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск». Стали известны стартовые составы команд
15.04.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игорь Криушенко и Сергей Боровский назвали стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск».
«Динамо-Минск»: Климович – Нойок, Галович, Сачивко, Лекович – Капленко, Быков, Премудров – Сарока, Николич, Демидович.
Запасные: Игнатович, Кузьменок, Гогатишвили, Кийко, Назаренко, Хващинский, Лукич.
«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев, Оганесян, Панковец, Шаповал, Макась, Дорошенко, Хачатурян, Зубович, Павловец, Имереков, Афанасьев.
Запасные: Хаткевич, Асани, Клопоцкий, Скавыш, Рекиш, Щербо, Джугир.
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Игорь Криушенко и Сергей Боровский назвали стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск».
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