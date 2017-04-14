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Чемпионат Франции. «Ницца» принимает «Нанси» Черника и другие матчи

15.04.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 33-м туре лиги 1 «Анжер» сыграет с «ПСЖ», «Ницца» примет «Нанси», «Монако» встретится с «Дижоном».

Чемпионат Франции

33-й тур

Анжер – ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
14 апреля, 21.45, «стад Жан-Буин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Ди Мария, 0:2 – 84 Ди Мария.
АнжерЛетелье, Сиссоко, Траоре, Тома, Манко, Ндойе, Сантамария, Мангани, Пепе (Бамба, 76), Дьедиу (Бериго, 82), Токо-Экамби.
ПСЖТрапп, Орье, Маркиньос, Кимпембе, Максвелл, Верратти, Рабьо, Матюиди (Мотта, 77), Ди Мария (Гонсалу Гедеш, 90), Кавани, Пасторе (Лукас Моура, 69).
Предупреждения:
Верратти (12), Тома (12), Дьедиу (58).
Ницца – Нанси
Дата проведения
15 апреля, 18.00, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика
Монпелье – Лорьян
Дата проведения
15 апреля, 21.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
Генгам – Тулуза
Дата проведения
15 апреля, 21.00, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика
Метц – Кан
Дата проведения
15 апреля, 21.00, «Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Ренн – Лилль
Дата проведения
15 апреля, 21.00, «Рю де Лорьен»
превью матча онлайн статистика
Монако – Дижон
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Нант – Бордо
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика
Бастия – Лион
Дата проведения
16 апреля, 18.00, «Стад Арман Сезари»
превью матча онлайн статистика
Марсель – Сент-Этьен
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
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В 33-м туре лиги 1 «Анжер» сыграет с «ПСЖ», «Ницца» примет «Нанси», «Монако» встретится с «Дижоном».

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