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Чемпионат Франции. «Ницца» принимает «Нанси» Черника и другие матчи
15.04.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 33-м туре лиги 1 «Анжер» сыграет с «ПСЖ», «Ницца» примет «Нанси», «Монако» встретится с «Дижоном».
Чемпионат Франции
33-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 33-м туре лиги 1 «Анжер» сыграет с «ПСЖ», «Ницца» примет «Нанси», «Монако» встретится с «Дижоном».
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