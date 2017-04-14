﻿ «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо Минск». Юрий Чиж присутствует на матче. 21.by
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«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо Минск». Юрий Чиж присутствует на матче

15.04.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, на матче «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск» присутствует владелец клуба Юрий Чиж.

Матч начнется в 15:30 по белорусскому времени. Tribuna.com проведет его текстовую трансляцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, на матче «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск» присутствует владелец клуба Юрий Чиж.

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