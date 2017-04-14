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Макась прервал «сухую» серию Климовича, которая продлилась 928 минут

15.04.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче третьего тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Единственным голом в матче отличился форвард автозаводцев Александр Макась, который прервал «сухую» серию вратаря минчан Андрея Климовича, продлившуюся 928 минут.

В чемпионате голкипер не пропускал с сентября прошлого года (11 матчей подряд).

Рекорд принадлежит бывшему вратарю БАТЭ Сергею Чернику. Его серия составила 1073 минуты.

 
 
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В матче третьего тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

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