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Макась прервал «сухую» серию Климовича, которая продлилась 928 минут
15.04.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче третьего тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
Единственным голом в матче отличился форвард автозаводцев Александр Макась, который прервал «сухую» серию вратаря минчан Андрея Климовича, продлившуюся 928 минут.
В чемпионате голкипер не пропускал с сентября прошлого года (11 матчей подряд).
Рекорд принадлежит бывшему вратарю БАТЭ Сергею Чернику. Его серия составила 1073 минуты.
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В матче третьего тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
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