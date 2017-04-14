Хоккеисты юношеских (U-16) команд «Бреста» и «Кошице» устроили массовую драку во время матча за третье место на пасхальном турнире в Чехии.

Интересно, что участие в побоище приняли даже арбитры, которые обслуживали эту встречу.

Отметим, что «Брест» потерпел поражение в поединке за бронзу. Второе место на турнире заняли хоккеисты минской «Юности».