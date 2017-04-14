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Хоккеисты «Бреста» (U-16) и «Кошице» устроили массовую драку на юношеском турнире в Чехии
15.04.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккеисты юношеских (U-16) команд «Бреста» и «Кошице» устроили массовую драку во время матча за третье место на пасхальном турнире в Чехии.
Интересно, что участие в побоище приняли даже арбитры, которые обслуживали эту встречу.
Отметим, что «Брест» потерпел поражение в поединке за бронзу. Второе место на турнире заняли хоккеисты минской «Юности».
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Хоккеисты юношеских (U-16) команд «Бреста» и «Кошице» устроили массовую драку во время матча за третье место на пасхальном турнире в Чехии.
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