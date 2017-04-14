﻿ Хоккеисты «Бреста» (U-16) и «Кошице» устроили массовую драку на юношеском турнире в Чехии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты «Бреста» (U-16) и «Кошице» устроили массовую драку на юношеском турнире в Чехии

15.04.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хоккеисты юношеских (U-16) команд «Бреста» и «Кошице» устроили массовую драку во время матча за третье место на пасхальном турнире в Чехии.

Интересно, что участие в побоище приняли даже арбитры, которые обслуживали эту встречу.

Отметим, что «Брест» потерпел поражение в поединке за бронзу. Второе место на турнире заняли хоккеисты минской «Юности».

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты юношеских (U-16) команд «Бреста» и «Кошице» устроили массовую драку во время матча за третье место на пасхальном турнире в Чехии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо Минск». Юрий Чиж присутствует на матче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика