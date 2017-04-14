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«Анжи» – «Крылья Советов». Корниленко отличился забитым голом во втором матче подряд
15.04.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата России «Анжи» принимает «Крылья Советов».
Отметим, что забитым голом в игре отличился белорусский нападающий самарского клуба Сергей Корниленко, который поразил ворота точным ударом в «девятку», пробив с дальней дистанции.
Таким образом, футболист отличился во втором матче подряд. Это седьмой гол белоруса в сезоне.
Добавим, что Корниленко отличился пятый раз в шести матчах.
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В матче чемпионата России «Анжи» принимает «Крылья Советов».
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