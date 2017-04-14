В матче чемпионата России «Анжи» принимает «Крылья Советов».

Отметим, что забитым голом в игре отличился белорусский нападающий самарского клуба Сергей Корниленко, который поразил ворота точным ударом в «девятку», пробив с дальней дистанции.

Таким образом, футболист отличился во втором матче подряд. Это седьмой гол белоруса в сезоне.

Добавим, что Корниленко отличился пятый раз в шести матчах.