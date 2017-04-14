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Сергей Боровский: «Если ТВ не показывает, видимо, судья Цинкевич может делать все что угодно. Щербицкому дали дисквалификацию, а что будет с Фомичевым?»

15.04.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

«Не очень хорошая, а местами и отвратительная игра. Некоторые позиции оказались провалены. Увы, нет Остроуха и Бегунова, в связи с чем пришлось перекраивать состав.

Ну а дубль в отличие от основы играет не на натуральном поле, а на синтетике. После травм переход дается тяжело.

Знали, что «Торпедо» сильно навесами. Но одно дело рассказать, другое – исполнить. Опять из-за подачи с фланга потерпели поражение.

Что ж, если телевидение не показывает, видимо, судья может делать все что угодно. Щербицкому дали дисквалификацию, а что будет с Фомичевым? Посмотрите: Быков пробегает мимо, а со стороны вратаря идет явное движение коленом. Ладно, так должен действовать вратарь, в смысле выставлять колено, но зачем идти дальше этого? Или Шаповал, который в штрафной рукой снимает мяч? (Вероятно, главный тренер говорит об эпизоде, который имел место за пределами штрафной. – прим. Tribuna.com). Не знаю, как поступит дисциплинарная комиссия в отношении Цинкевича. Вряд ли, конечно, дисквалифицирует, как Щербакова. Соперника же поздравляю с победой. Не сомневались: «Торпедо» будет биться до конца. И билось», – сказал Боровский.

Напомним, вратарь БАТЭ Денис Щербицкий получил трехматчевую дисквалификацию за фол в игре против брестского «Динамо» в рамках Кубка Беларуси.

После той встречи Кубка Беларуси неудовлетворительную оценку получил судья Денис Щербаков, который пропустит несколько туров.

Председатель ДК АБФФ: «Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются не только рапорты, но и размещаемые на интернет-ресурсах видеоматериалы»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

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