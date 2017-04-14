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ФИФА сократит дисквалификацию Месси до 2 матчей

15.04.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дисквалификация форварда сборной Аргентины Лионеля Месси будет сокращена, утверждает La Nacion.

По информации издания, если футболист посетит заседание комитета, который рассмотрит его апелляцию, его дисквалификация будет сокращена с четырех до двух матчей. Учитывая, что Месси уже пропустил один матч, у него останется всего одна игра дисквалификации.

29-летний форвард «Барселоны» во время игры оскорбил ассистента главного судьи, при этом ни один из арбитров не подтвердил информацию об оскорблении.

Заседание комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.

 

 
 
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Дисквалификация форварда сборной Аргентины Лионеля Месси будет сокращена, утверждает La Nacion.

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