Дисквалификация форварда сборной Аргентины Лионеля Месси будет сокращена, утверждает La Nacion.

По информации издания, если футболист посетит заседание комитета, который рассмотрит его апелляцию, его дисквалификация будет сокращена с четырех до двух матчей. Учитывая, что Месси уже пропустил один матч, у него останется всего одна игра дисквалификации.

29-летний форвард «Барселоны» во время игры оскорбил ассистента главного судьи, при этом ни один из арбитров не подтвердил информацию об оскорблении.

Заседание комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.