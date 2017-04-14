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«Динамо» Брест – БАТЭ. Жавнерчик и Березкин сыграют с первых минут, Родионов и Стасевич – вне заявки
15.04.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы брестского «Динамо» и БАТЭ на матч третьего тура чемпионата Беларуси.
Динамо Брест: Малерб, Алисейко, Аврамия, Гаврилович (к), Витус, Легчилин, Осучукву, Мозолевский, Торрес, Герман, Фамейе.
Запасные: Кужаль, Афоаква, Букаткин, Чиж, Лебедев, Куйате, Василюк.
БАТЭ: Чичкан, Яблонский, Жавнерчик, Поляков, Березкин, Риос, Гвилия, Кендыш, М. Володько, Иванич, Гордейчук.
Запасные: Веремко, А. Володько, Рушевич, Пикк, Шкурдюк, Мухамедов, Джигеро.
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«Динамо» Брест – БАТЭ. Жавнерчик и Березкин сыграют с первых минут, Родионов и Стасевич – вне заявки
Стали известны составы брестского «Динамо» и БАТЭ на матч третьего тура чемпионата Беларуси.
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