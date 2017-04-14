﻿ «Динамо» Брест – БАТЭ. Жавнерчик и Березкин сыграют с первых минут, Родионов и Стасевич – вне заявки. 21.by
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«Динамо» Брест – БАТЭ. Жавнерчик и Березкин сыграют с первых минут, Родионов и Стасевич – вне заявки

15.04.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы брестского «Динамо» и БАТЭ на матч третьего тура чемпионата Беларуси.

Динамо Брест: Малерб, Алисейко, Аврамия, Гаврилович (к), Витус, Легчилин, Осучукву, Мозолевский, Торрес, Герман, Фамейе.

Запасные: Кужаль, Афоаква, Букаткин, Чиж, Лебедев, Куйате, Василюк.

БАТЭ: Чичкан, Яблонский, Жавнерчик, Поляков, Березкин, Риос, Гвилия, Кендыш, М. Володько, Иванич, Гордейчук.

Запасные: Веремко, А. Володько, Рушевич, Пикк, Шкурдюк, Мухамедов, Джигеро.

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны составы брестского «Динамо» и БАТЭ на матч третьего тура чемпионата Беларуси.

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