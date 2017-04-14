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НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»
15.04.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА. Решающая стадия сезона откроется встречей действующего чемпиона «Кливленда» с «Индианой», которая начнется в 22.00 по мск. «Сан-Антонио» на своей арене сразится с «Мемфисом».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
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Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА.
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