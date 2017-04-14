﻿ НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»

15.04.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА. Решающая стадия сезона откроется встречей действующего чемпиона «Кливленда» с «Индианой», которая начнется в 22.00 по мск. «Сан-Антонио» на своей арене сразится с «Мемфисом».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Кливленд – Индиана
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча

 

Торонто – Милуоки
Дата проведения
16 апреля, 00.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча

 

Сан-Антонио – Мемфис
Дата проведения
16 апреля, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

 

Клипперс – Юта
Дата проведения
16 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Брест – БАТЭ. Жавнерчик и Березкин сыграют с первых минут, Родионов и Стасевич – вне заявки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика