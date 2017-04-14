﻿ «Динамо» опубликовало видео, на котором Фомичев грубо сыграл коленом против игрока минчан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» опубликовало видео, на котором Фомичев грубо сыграл коленом против игрока минчан

15.04.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» в своем инстаграме выложило видео с моментом нарушения правил вратарем «Торпедо-БелАЗ» Валерием Фомичевым. Голкипер коленом остановил футболиста в своей штрафной. Судья Сергей Цинкевич оставил эпизод без внимания.

После матча главный тренер бело-голубых Сергей Боровский, комментируя данный эпизод, сослался на то, что за почти идентичное нарушение правил получил трехматчевую дисквалификацию вратарь БАТЭ Денис Щербицкий.

Сергей Боровский: «Если ТВ не показывает, видимо, судья Цинкевич может делать все что угодно. Щербицкому дали дисквалификацию, а что будет с Фомичевым?»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» в своем инстаграме выложило видео с моментом нарушения правил вратарем «Торпедо-БелАЗ» Валерием Фомичевым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика