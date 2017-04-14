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«Динамо» опубликовало видео, на котором Фомичев грубо сыграл коленом против игрока минчан
15.04.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» в своем инстаграме выложило видео с моментом нарушения правил вратарем «Торпедо-БелАЗ» Валерием Фомичевым. Голкипер коленом остановил футболиста в своей штрафной. Судья Сергей Цинкевич оставил эпизод без внимания.
После матча главный тренер бело-голубых Сергей Боровский, комментируя данный эпизод, сослался на то, что за почти
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Минское «Динамо» в своем инстаграме выложило видео с моментом нарушения правил вратарем «Торпедо-БелАЗ» Валерием Фомичевым.
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