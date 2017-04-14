Минское «Динамо» в своем инстаграме выложило видео с моментом нарушения правил вратарем «Торпедо-БелАЗ» Валерием Фомичевым. Голкипер коленом остановил футболиста в своей штрафной. Судья Сергей Цинкевич оставил эпизод без внимания.

После матча главный тренер бело-голубых Сергей Боровский, комментируя данный эпизод, сослался на то, что за почти идентичное нарушение правил получил трехматчевую дисквалификацию вратарь БАТЭ Денис Щербицкий.

Сергей Боровский: «Если ТВ не показывает, видимо, судья Цинкевич может делать все что угодно. Щербицкому дали дисквалификацию, а что будет с Фомичевым?»

Грубый фол Фомичева. И это действительно было неумышленно? После падения, Артем пролежал на газоне порядка полуминуты, прежде чем судья заметил Быкова. Судье же вратарь Торпедо сказал, что не видел игрока... #ТорпедоДинамо A post shared by Футбольны клуб Дынама Мiнск (@fcdinamominsk) on Apr 15, 2017 at 11:00am PDT