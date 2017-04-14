Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после матча с командой Германии (1:2) отметил, что его подопечные включились по-настоящему в игру только в третьем периоде.

– Поздравляю Марко: его парни действительно отработали сегодня «от» и «до». И в атаке, и в неравных составах, и на вбрасываниях. Мы поначалу опешили от такого их напора. Собрались только в третьем периоде и только в нем показали свою игру.

– Почему не раньше?

– Потому что в хоккее, представьте себе, такое случается: одна команда играет лучше другой. Немцы здорово использовали форчекинг. А мы не смогли проявить себя в этой части так же, как вчера.

– Надо полагать, реализацией большинства тоже недовольны?

– Да. У нас было 7 шансов реализовать лишнего. Здесь можно вернуться, например, к вбрасываниям, где соперники были успешнее. А для обороняющихся в меньшинстве выигранное вбрасывание и вынос — это секунд тридцать выигранного времени.

Наши спецбригады имели ряд шансов решить исход матча иначе. Увы, они не сработали как хотелось бы.

– Трус признан сегодня лучшим в нашем составе. Он может ввязаться в борьбу за звание «номера один»?

– Не спешите, это все-таки лишь первая его игра в сборной. Но провел он ее действительно хорошо, я доволен. У него был шанс, и он им вполне воспользовался: парировал много бросков, совершил не один важный сэйв. Посмотрим, как пойдет дело дальше. Вообще, опять же, можно быть довольным, что в четырех играх «Еврочелленджа» мы пропустили лишь четырежды.

– Вопреки пятничным намерениям вы в субботу изменили тройку, где выходят Костицыны. Почему?

– Да, в этой части я изменил решение. Посчитал, что пять центрфорвардов на четыре звена – перебор, решил передвинуть Сергея на фланг и связать его с братом действия Ковыршиным.

– И какой вариант вам понравился больше – пятничный или субботний?

Раз сегодня братья отличились шайбой одного с передачи другого, наверное, сегодняшний должен понравиться больше. Но надо понимать, что мы все еще ищем оптимальные сочетания. И сегодня с центра во фланг передвинули Костицына. Завтра может, передвинем Шаранговича... – сказал Льюис.