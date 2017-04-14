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БАТЭ выдал худший старт по последшие шесть лет
15.04.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде сыграл вничью с брестским «Динамо» (1:1).
Таким образом, борисовчане выдали
Два последних сезона БАТЭ стартовал с трех побед в чемпионате.
Следующий матч борисовчане проведут в Минске против ФК «Крумкачы».
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В рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде сыграл вничью с брестским «Динамо» (1:1).
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