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БАТЭ выдал худший старт по последшие шесть лет

15.04.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде сыграл вничью с брестским «Динамо» (1:1).

Таким образом, борисовчане выдали худший старт в чемпионате с 2011 года. В том сезоне БАТЭ на старте набрал также 5 очков в первых трех турах и был на пятом месте в таблице.

Два последних сезона БАТЭ стартовал с трех побед в чемпионате.

Следующий матч борисовчане проведут в Минске против ФК «Крумкачы».

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде сыграл вничью с брестским «Динамо» (1:1).

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