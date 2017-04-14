В рамках третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ на выезде сыграл вничью с брестским «Динамо» (1:1).

Таким образом, борисовчане выдали худший старт в чемпионате с 2011 года. В том сезоне БАТЭ на старте набрал также 5 очков в первых трех турах и был на пятом месте в таблице.

Два последних сезона БАТЭ стартовал с трех побед в чемпионате.

Следующий матч борисовчане проведут в Минске против ФК «Крумкачы».