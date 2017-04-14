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Индиан Харбор Бич (ITF). Говорцова вышла в финал
15.04.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
ITF Women`s Circuit
12th Annual Revolution Technologies Pro Tennis Classic
Индиан Харбор Бич, США
Призовой фонд – 80,000 долларов
Женщины
Полуфинал
Ольга Говорцова (Беларусь) – Онс Жабер (Тунис) – 5:7, 6:3, 6:2
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ITF Women`s Circuit 12th Annual Revolution Technologies Pro Tennis Classic Индиан Харбор Бич, США Призовой фонд – 80,000 долларов Женщины Полуфинал Ольга Говорцова (Беларусь) – Онс Жабер (Тунис) – 5:7,...
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