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Индиан Харбор Бич (ITF). Говорцова вышла в финал

15.04.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ITF Women`s Circuit

12th Annual Revolution Technologies Pro Tennis Classic

Индиан Харбор Бич, США

Призовой фонд – 80,000 долларов

Женщины

Полуфинал

Ольга Говорцова (Беларусь) – Онс Жабер (Тунис) – 5:7, 6:3, 6:2

 

 
 
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ITF Women`s Circuit 12th Annual Revolution Technologies Pro Tennis Classic Индиан Харбор Бич, США Призовой фонд – 80,000 долларов Женщины Полуфинал Ольга Говорцова (Беларусь) – Онс Жабер (Тунис) – 5:7,...

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