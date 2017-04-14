Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в матче третьего тура чемпионата Беларуси.

– Хочу отметить начало чемпионата. Можно сказать, что за долгие годы я впервые видел такое открытие. Мы старались соответствовать тому празднику, который был на стадионе. Но матч складывался несколько иначе, чем мы провели игру с БАТЭ на кубок. Не было быстрых голов. И БАТЭ, и мы – очень осторожно играли. Никто не хотел пропускать. С другой стороны – гол и не нужен был. Он бы взорвал матч, как это и случилось.

Считаю, что моментов было не так много голевых. Выжали максимум. Счет закономерен. Последняя 5-ти минутка разукрасила матч. Здесь можно отметить Дениса Полякова (защитник занял место в воротах борисовчан после удаления Чичкана, – прим.)

– В чемпионате вы еще не выигрывали. Чувствуется ли нервозность?

– Конечно, мы ждем победу. С одной стороны – не проигрываем. 3 очка нужны, нужна победа. Здесь не нервозность, чемпионат длинный, но тем не менее старт имеет значение. Несмотря на то, что у нас соперники интересные в начале чемпионата и две выездные игры. Очки нужны, победа нужна, – сказал Журавель, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

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