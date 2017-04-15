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Виталий Трус: «Я как будто в космос слетал – уровень не сравнить с чемпионатом Беларуси»
15.04.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус поделился эмоциями после дебюта в составе национальной команды в матче с Германией (1:2) в товарищеском матче.
– Было ли тяжело? Очень! Особенно первые пять минут матча, когда немцы не выпускали нас из зоны. Я как будто в космос слетал: уровень конечно не сравнить с чемпионатом Беларуси. В общем, пришлось поработать, но своей игрой скорее доволен. Хотя тренеры, конечно, укажут на какие-то ошибки.
– А игрой команды?
– Главное – ни на минуту не раскисли даже при 0:2. Все играли, бились. Заработали немало большинства, создавали моменты. Остальное придет
– Дебют в сборной, так понимаем, стал для тебя сюрпризом?
– Да. Утром перед раскаткой узнал, что Лаланд приболел, была дана команда готовиться. Хотя готовился давно: говорили, что шанс дадут обязательно – только жди. А уж насколько использовал – пусть решают, – сказал Трус.
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Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус поделился эмоциями после дебюта в составе национальной команды в матче с Германией (1:2) в товарищеском матче.
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