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Виталий Трус: «Я как будто в космос слетал – уровень не сравнить с чемпионатом Беларуси»

15.04.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус поделился эмоциями после дебюта в составе национальной команды в матче с Германией (1:2) в товарищеском матче.

– Было ли тяжело? Очень! Особенно первые пять минут матча, когда немцы не выпускали нас из зоны. Я как будто в космос слетал: уровень конечно не сравнить с чемпионатом Беларуси. В общем, пришлось поработать, но своей игрой скорее доволен. Хотя тренеры, конечно, укажут на какие-то ошибки.

– А игрой команды?

– Главное – ни на минуту не раскисли даже при 0:2. Все играли, бились. Заработали немало большинства, создавали моменты. Остальное придет

– Дебют в сборной, так понимаем, стал для тебя сюрпризом?

– Да. Утром перед раскаткой узнал, что Лаланд приболел, была дана команда готовиться. Хотя готовился давно: говорили, что шанс дадут обязательно – только жди. А уж насколько использовал – пусть решают, – сказал Трус.

 
 
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Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус поделился эмоциями после дебюта в составе национальной команды в матче с Германией (1:2) в товарищеском матче.

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