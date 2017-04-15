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Средняя посещаемость 3-го тура составила 2542 зрителя, брестское «Динамо» вышло в лидеры по этому показателю
15.04.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня завершилась программа третьего тура чемпионата Беларуси.
Больше всего зрителей посетили матч «Динамо» Брест – БАТЭ – 9100. Меньше всего болельщиков побывало на матче «Нафтан» – «Витебск» – 370.
Всего матчи тура посетили 20335 зрителей.
Таким образом, средняя посещаемость тура составляет 2542 зрителя. Этот показатель на 74 человека меньше чем во втором туре.
Средняя посещаемость всего чемпионата составляет – 2653 зрителей.
Брестское «Динамо» вышло в лидера по средней посещаемости чемпионата – 9100 зрителей в среднем на матче (сегодня в Бресте был первый матч чемпионата). На втором месте БАТЭ – 6751. Третья строчка у «Гомеля» – 6000 зрителей в среднем на матче.
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Средняя посещаемость 3-го тура составила 2542 зрителя, брестское «Динамо» вышло в лидеры по этому показателю
Сегодня завершилась программа третьего тура чемпионата Беларуси.
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