Сегодня завершилась программа третьего тура чемпионата Беларуси.

Больше всего зрителей посетили матч «Динамо» Брест – БАТЭ – 9100. Меньше всего болельщиков побывало на матче «Нафтан» – «Витебск» – 370.

Всего матчи тура посетили 20335 зрителей.

Таким образом, средняя посещаемость тура составляет 2542 зрителя. Этот показатель на 74 человека меньше чем во втором туре.

Средняя посещаемость всего чемпионата составляет – 2653 зрителей.

Брестское «Динамо» вышло в лидера по средней посещаемости чемпионата – 9100 зрителей в среднем на матче (сегодня в Бресте был первый матч чемпионата). На втором месте БАТЭ – 6751. Третья строчка у «Гомеля» – 6000 зрителей в среднем на матче.



