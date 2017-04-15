Руководитель Tribuna.com Максим Березинский резюмировал итог матча третьего тура чемпионата между брестским «Динамо» и БАТЭ (1:1).

«Да уж, даже подзатыльник в Кубке не раззадорил БАТЭ. Совсем вялая игра, совсем мало страсти. Снова дали распоясаться во втором тайме Торресу, снова Фамейе находил возможности убегать. Пока не очень внятно работает схема с тремя защитниками. Понятно, что куча кадровых проблем, но, наверное, глупо эти скидки делать для БАТЭ.

Все, кто продолжает веровать в БАТЭ (Коля Ходасевич, привет) не учитывают одну важную штуку. Борисовчане не столкнулись с какой-то новой проблемой. Их игра – это продолжение прошлого сезона. Вся вот эта вот вальяжность, самоуспокоенность – все, от чего хотели избавиться, никуда не делось.

И на дистанции чемпионата БАТЭ свое возьмет, но пока даже на важные матчи команда не может выйти полностью отмобилизованной. Пока борисовчан может успокаивать только то, что чемпионской игры нет ни у кого на данный момент. Но опять же это слабое утешение для чемпиона. Ему самому нужно срочно прибавлять», – считает Березинский.