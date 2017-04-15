Глава БФГ Владимир Коноплев в очередной раз высказал свое отношение к SEHA-лиге.

– Отношусь к ней как к обыкновенной любительской лиге, как к той же Балтийской лиге, в которой участвуют наши клубы. Конечно, она интересна, в ней играют многие ведущие европейские клубы. Считаю, что она и полезна – как минимум для тех белорусских игроков, которые, регулярно выступая в ней, набираются ценного опыта. Потом они могут применить его в играх за сборную.

– По этому сезону мы имеем в виду прежде всего Артема Кулака?

– Отношение к белорусским игрокам в БГК, с одной стороны, правильное: на уровне ведущих европейских гандболистов ты должен доказывать свою силу. Но, с другой стороны, гандбол – игра специфическая, и не в каждой игре, выходя на 5–7 минут, ты можешь себя проявить. С Кулаком произошло следующее: травмы первых номеров – Никуленкова, Атьмана – позволили ему заявить о себе и представить свои лучшие качества. Главный тренер сборной Юрий Шевцов еще в молоденьких игроках, которыми были когда-то Королёк, Кулак, Юринок, рассмотрел будущих сильных гандболистов. Первый уехал в прошлом году во Францию, двое других сейчас в БГК и потихоньку начинают заявляться на главные игры. Надо сказать, и минскому СКА не делает чести то, что Юринок там полтора года просидел в запасе, не получая шанса. И здесь он выходит на короткие промежутки времени, что меня, как главу федерации, не устраивает. Но определять состав – право тренера, я не вмешиваюсь, только высказываю свое мнение.

– Один из матчей сборной рассчитывали увидеть в «Виктории» и брестские любители гандбола…

– Была просьба Шевцова – играть в Минске, в Уручье. Ничего личного с моей стороны. Тренер отвечает за результат. Какой смысл идти ему наперекор, а вдруг это скажется на счете? Как только будет что-то более-менее интересное, где мы можем позволить себе расслабиться в спортивном плане, – никаких проблем: Брест прекрасный город, здесь прекрасная арена, прекрасные болельщики. Приедет сборная в Брест, – сказал Коноплев.

Вице-президент SEHA-лиги: «Коноплев говорил, что SEHA является любительской лигой. Это странно, учитывая, что СКА хочет играть в этой же лиге»