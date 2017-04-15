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Джоэл Фамейе: «Играли лучше БАТЭ и заслужили победу. К сожалению, не удалось реализовать преимущество»
16.04.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Джоэл Фамейе после матча чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1) высказал мнение, что его команда заслужила победу.
– Вы уже дважды сыграли с чемпионом Беларуси. Итог этих встреч — победа и ничья. Как готовились к поединкам с БАТЭ?
– У нас есть план перед каждой игрой с каждым соперником. Считаю, мы играли лучше БАТЭ и заслужили победу. К сожалению, нам не удалось реализовать преимущество. Как я уже сказал, мы почти победили. Тем не менее упущенный шанс сделает нас лишь сильнее, – сказал Фамейе.
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Джоэл Фамейе: «Играли лучше БАТЭ и заслужили победу. К сожалению, не удалось реализовать преимущество»
Форвард брестского «Динамо» Джоэл Фамейе после матча чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1) высказал мнение, что его команда заслужила победу.
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