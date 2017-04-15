По итогам регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд», за который выступает белорусский защитник Олег Евенко, не сумел пробиться в плей-офф.

«Монстры», в 76 встречах набрав 86 очков, заняли 5-е место в Центральном дивизионе и 9-е — в Западной конференции.

В нынешнем сезоне Евенко набрал 5 (0+5) очков в 49 играх, при показателе полезности «+6» и 90 минутах штрафа.