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АХЛ. «Кливленд» Евенко не попал в плей-офф

16.04.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд», за который выступает белорусский защитник Олег Евенко, не сумел пробиться в плей-офф.

«Монстры», в 76 встречах набрав 86 очков, заняли 5-е место в Центральном дивизионе и 9-е — в Западной конференции.

В нынешнем сезоне Евенко набрал 5 (0+5) очков в 49 играх, при показателе полезности «+6» и 90 минутах штрафа.

 
 
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По итогам регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд», за который выступает белорусский защитник Олег Евенко, не сумел пробиться в плей-офф.

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