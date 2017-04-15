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Никита Букаткин: «Игроки БАТЭ стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую»
16.04.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин рассказал о столкновении с Максимом Володько.
«С трибун было отлично видно, что на мне фолили, но почему-то это не заметил ни главный судья, ни его помощники, ни резервный арбитр. Когда человек играет чисто в корпус, а не в мяч, то как нужно оценивать эпизод? Потом произошла небольшая стычка, почему опять я виноват? Затем люди стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую, хотя, если разобраться, что я сделал?» – сказал Букаткин.
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Никита Букаткин: «Игроки БАТЭ стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую»
Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин рассказал о столкновении с Максимом Володько.
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