Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин рассказал о столкновении с Максимом Володько.

«С трибун было отлично видно, что на мне фолили, но почему-то это не заметил ни главный судья, ни его помощники, ни резервный арбитр. Когда человек играет чисто в корпус, а не в мяч, то как нужно оценивать эпизод? Потом произошла небольшая стычка, почему опять я виноват? Затем люди стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую, хотя, если разобраться, что я сделал?» – сказал Букаткин.

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