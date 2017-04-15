﻿ Никита Букаткин: «Игроки БАТЭ стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никита Букаткин: «Игроки БАТЭ стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую»

16.04.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин рассказал о столкновении с Максимом Володько.

«С трибун было отлично видно, что на мне фолили, но почему-то это не заметил ни главный судья, ни его помощники, ни резервный арбитр. Когда человек играет чисто в корпус, а не в мяч, то как нужно оценивать эпизод? Потом произошла небольшая стычка, почему опять я виноват? Затем люди стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую, хотя, если разобраться, что я сделал?» – сказал Букаткин.

«Такое ощущение, что все это происходит не в Беларуси». БАТЭ снова не может выиграть в Бресте

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин рассказал о столкновении с Максимом Володько.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
АХЛ. «Кливленд» Евенко не попал в плей-офф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика