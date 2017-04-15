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Ультрамарафон (Кейптаун). Белоруска Доманцевич одержала победу
16.04.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Марина Доманцевич одержала победу в ультрамарафоне «Два океана» (между Индийским и Атлантическим).
Нестандартная дистанция составляла 56 км. Время спортсменки – 03:37.13.
Данный ультрамарафон состоялся в 48-й раз, начиная с 1970-го года. Он проходит каждые пасхальные выходные в Кейптауне (ЮАР), расположенном на полуострове, что разделяет два океана и увенчан мысом Доброй Надежды.
Напомним, что Доманцевич участница Олимпийских игр в Рио (марафон, 45 место), 4 место в командном зачете на полумарафонской дистанции на чемпионате Европы в Амстердаме – 2016, многократная победительница Республиканских кроссов, серебряный призер Минского полумарафона – 2015, участница чемпионата Европы – 2014 (18 место), победительница международных марафонов (2011 – Лодзь, 2010 – Познань, 2010 – Рига).
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Белорусская легкоатлетка Марина Доманцевич одержала победу в ультрамарафоне «Два океана» (между Индийским и Атлантическим).
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