﻿ Ультрамарафон (Кейптаун). Белоруска Доманцевич одержала победу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ультрамарафон (Кейптаун). Белоруска Доманцевич одержала победу

16.04.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская легкоатлетка Марина Доманцевич одержала победу в ультрамарафоне «Два океана» (между Индийским и Атлантическим).

Нестандартная дистанция составляла 56 км. Время спортсменки – 03:37.13.

Данный ультрамарафон состоялся в 48-й раз, начиная с 1970-го года. Он проходит каждые пасхальные выходные в Кейптауне (ЮАР), расположенном на полуострове, что разделяет два океана и увенчан мысом Доброй Надежды.

Напомним, что Доманцевич участница Олимпийских игр в Рио (марафон, 45 место), 4 место в командном зачете на полумарафонской дистанции на чемпионате Европы в Амстердаме – 2016, многократная победительница Республиканских кроссов, серебряный призер Минского полумарафона – 2015, участница чемпионата Европы – 2014 (18 место), победительница международных марафонов (2011 – Лодзь, 2010 – Познань, 2010 – Рига).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская легкоатлетка Марина Доманцевич одержала победу в ультрамарафоне «Два океана» (между Индийским и Атлантическим).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Никита Букаткин: «Игроки БАТЭ стали прыгать сзади в ноги. После этого говорят, что я кого-то провоцирую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика