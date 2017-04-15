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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмоки» принимают «Нижний Новгород» и другие матчи
16.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет саратовский «Автодор», «Локомотив-Кубань» встретится с эстонским «Калевом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 22-2, Зенит – 19-3, Химки – 17-5, Локомотив-Кубань – 16-5, УНИКС – 15-9, Енисей – 12-10, ВЭФ – 11-12, Астана – 9-14, Нижний Новгород – 8-15, Автодор – 7-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-18, Парма – 1-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 16 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет саратовский «Автодор», «Локомотив-Кубань» встретится с...
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