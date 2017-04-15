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ЮЧМ-2017. Беларусь против Швеции

16.04.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Юниорский чемпионат мира-2017

Словакия

Группа B

Беларусь U-18 – Швеция U-18

16 апреля, 20.30

Положение команд: США – 6 (2), Россия – 3 (2), Чехия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Беларусь – 0 (2).

Белорусские юниоры проиграли второй матч ЮЧМ, но за них не стыдно

 
 
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Юниорский чемпионат мира-2017 Словакия Группа B Беларусь U-18 – Швеция U-18 16 апреля, 20.30 Положение команд: США – 6 (2), Россия – 3 (2), Чехия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Беларусь – 0 (2).

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