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ЮЧМ-2017. Беларусь против Швеции
16.04.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Юниорский чемпионат мира-2017
Словакия
Группа B
Беларусь U-18 – Швеция U-18
16 апреля, 20.30
Положение команд: США – 6 (2), Россия – 3 (2), Чехия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Беларусь – 0 (2).
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Юниорский чемпионат мира-2017 Словакия Группа B Беларусь U-18 – Швеция U-18 16 апреля, 20.30 Положение команд: США – 6 (2), Россия – 3 (2), Чехия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Беларусь – 0 (2).
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