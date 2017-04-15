﻿ Президента клуба из Туниса пожизненно отстранили от футбола за то, что он напал на судью и ущипнул его за ягодицу. 21.by
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Президента клуба из Туниса пожизненно отстранили от футбола за то, что он напал на судью и ущипнул его за ягодицу

16.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерация футбола Туниса вынесла решение о пожизненной дисквалификации президента клуба «Сфаксьен» Монсефа Хемакхема.

Поводом для отстранения Хемакхема от футбола стало его поведение во время матча чемпионата страны против «Этуаль дю Сахель» (3:2) 1 марта.

Хемакхем напал на судью, укусил его за ухо, а затем ущипнул за ягодицу.

«Я дважды ущипнул лайнсмена за зад, чтобы подбодрить его, ведь он проиграл матч.

Мы решили отстаивать свои права зубами и пальцами. Мы получили свое», – заявил после игры президент «Сфаксьена».

Хемакхемтакже был оштрафован на 12900 долларов.

 
 
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Федерация футбола Туниса вынесла решение о пожизненной дисквалификации президента клуба «Сфаксьен» Монсефа Хемакхема.

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