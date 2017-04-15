Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж оценил игру команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

– Юрий Александрович, как вам старт сезона в исполнении команды? Вы ведь на всех матчах были.

– А вон… (показывает в сторону сына Сергея, намекая, кого лучше спрашивать – Tribuna.com)

– Он пока не хочет говорить.

– А мне-то чего? Я ж…

– Вы человек, который возглавлял клуб много лет.

– Все на поле. Все видели… Винегрет. Один ответ, – сказал Чиж.

«Игра «Динамо»? Все же видели… Винегрет». Юрий Чиж не очень доволен стартом команды в сезоне