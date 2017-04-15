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Юрий Чиж: «Все на поле. Все видели… Винегрет. Один ответ»
16.04.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж оценил игру команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
– Юрий Александрович, как вам старт сезона в исполнении команды? Вы ведь на всех матчах были.
– А вон… (показывает в сторону сына Сергея, намекая, кого лучше спрашивать – Tribuna.com)
– Он пока не хочет говорить.
– А мне-то чего? Я ж…
– Вы человек, который возглавлял клуб много лет.
– Все на поле. Все видели… Винегрет. Один ответ, – сказал Чиж.
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Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж оценил игру команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
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