Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своей автобиографии рассказал, что летом отказался от переезда в Китай.

«С годами Робер Пирес стал для меня кем-то более важным, чем просто другом. Я могу обсудить с ним все проблемы, его мнение очень важно для меня.

Однако прошлым летом, когда я получил предложение из Китая, мне не был нужен его совет, потому что предложение было слишком абсурдным.

Китайцы готовы были заплатить мне за пять лет 100 миллионов фунтов после уплаты налогов. Просто сказочная сумма, выходящая за рамки моего воображения.

Несмотря на это, мне понадобилось менее трех минут, чтобы отклонить предложение. Мой агент Эркут позвонил и сказал: «Думаю, мы договорились о том, что будем делать дальше, правда? Ты же не обдумываешь это предложение?» Я ответил: «Я не близок к завершению карьеры. Я все еще хочу выиграть трофеи с «Арсеналом». Я не хочу играть в Китае, сколько бы мне ни предложили. Без вариантов». И так этот вопрос был улажен.

Кстати, генеральный секретарь Си Цзиньпин – фанат. Однажды директор «Арсенала» сообщил, что Си Цзиньпин связался с клубом и попросил мою футболку с автографом. На самом деле он хотел майку сборной Германии. Мы пообещали решить этот вопрос. В тот же день курьер забрал футболку из моего дома», – поведал Озил.