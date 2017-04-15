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Михаил Хлус: «Разговор про санкции к футболистам? Не подтверждаю и не опровергаю информацию»

16.04.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус прокомментировал информацию о возможных санкциях к футболистам в случае проигрыша минскому «Динамо».

– Слышал, что в случае поражения игрокам грозили финансовые санкции. Это правда?

– От кого слышали?

– Рассказали.

– Значит, все рассказчики будут оштрафованы.

– Это не футболисты, если что.  Между вами и игроками был разговор?

– Без комментариев. Не подтверждаю и не опровергаю информацию, – сказал Хлус.

Напомним, жодинская команда одержала победу со счетом (1:0).

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Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус прокомментировал информацию о возможных санкциях к футболистам в случае проигрыша минскому «Динамо».

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