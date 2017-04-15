|
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Магнитка» против СКА
16.04.2017 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдет пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой».
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Пятый матч
Счет в серии: 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдет пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии