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Программа Ходасевича на «Минской волне» выйдет сегодня в 16.05

16.04.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.

«В этот праздничный день мы по расписанию будем говорить о футболе в прямом эфире радио «Минская волна». Начинаем стандартно в 16.05.

Обсудим все матчи третьего тура высшей лиги Беларусм, позвоним и поговорим с героями прошедших поединков, а также ответим на все ваши вопросы. Их теперь можно удобно оставлять в нашем паблике.

Слушать и смотреть нас можно в интернете – mvradio.by.

Хорошего вам светлого дня!» – написал Ходасевич.

 
 
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Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.

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