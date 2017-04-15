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Программа Ходасевича на «Минской волне» выйдет сегодня в 16.05
16.04.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.
«В этот праздничный день мы по расписанию будем говорить о футболе в прямом эфире радио «Минская волна». Начинаем стандартно в 16.05.
Обсудим все матчи третьего тура высшей лиги Беларусм, позвоним и поговорим с героями прошедших поединков, а также ответим на все ваши вопросы. Их теперь можно удобно
Слушать и смотреть нас можно в интернете – mvradio.by.
Хорошего вам светлого дня!» – написал Ходасевич.
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Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.
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