Ведущий программы о футболе на радиостанции «Минская волна» Николай Ходасевич анонсировал новый выпуск.

«В этот праздничный день мы по расписанию будем говорить о футболе в прямом эфире радио «Минская волна». Начинаем стандартно в 16.05.

Обсудим все матчи третьего тура высшей лиги Беларусм, позвоним и поговорим с героями прошедших поединков, а также ответим на все ваши вопросы. Их теперь можно удобно оставлять в нашем паблике.

Слушать и смотреть нас можно в интернете – mvradio.by.

Хорошего вам светлого дня!» – написал Ходасевич.