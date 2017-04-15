Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе рассказал о вкусовых пристрастиях.

– Самыми стрессовыми при переезде для меня стали три пункта: холод, языковые трудности и абсолютно другая пища. И если первые два пункта можно легко объяснить, то в гастрономические детали, думаю, не стоит даже вдаваться — настолько все не похоже.

Например, я не понимаю, как можно есть суп. Смотрю в тарелку, где плавает картошка, морковь, макароны, и у меня пропадает аппетит. Это выглядит отталкивающе — обычно я сразу прошу унести это блюдо, а вот ребята из команды с удовольствием наяривают и просят добавку.

Бывало, на первый взгляд мне не нравилось какое-то блюдо, а когда пробовал — менял мнение. Так было с мачанкой. Мой агент сказал: «Джоэл, знакомься, это национальная белорусская кухня». Было неудобно отказываться. Мачанка превзошла мои ожидания. Теперь регулярно нахожу это блюдо на картинке в меню и указываю пальцем: «Принесите мне вот это».

Белорусы даже не знают таких продуктов и с трудом смогут понять наши сочетания. Окей, держите парочку примеров. Африканцы едят то же мясо, что и белорусы: у нас продается курица, свинина, говядина. Но есть некоторые виды, которые в Беларуси не употребляют. В Гане любят мясо диких животных. Мы едим мясо жирафа: оно стоит недешево, может, раз в пять дороже, чем куриное, но точной цены не назову — за покупками обычно ходит мама. По сути, это обычное мясо со сладковатым привкусом. А еще местный деликатес — граската.

В качестве гарнира мы часто едим банку — блюдо, которое чем-то напоминает кашу и готовится из кукурузной муки на воде с разными добавками. Получается жидкая масса, которую можно не жевать, а сразу проглатывать. Еще одно известное африканское блюдо — фу-фу. Оно похоже на густой суп, приготовленный из толченой кассавы (маниока) и приправленный специями. Понятно, что я не смогу найти эти африканские продукты в Беларуси — довольствуюсь тем, что есть в магазинах. Часто покупаю листья салата, паприку, помидоры и готовлю овощное рагу по африканскому рецепту, – сказал Фамейе.