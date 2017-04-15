Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Егор Зубович после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о планируемых санкциях от руководства.

«После «Слуцка» руководство нам знатно напихало. Да, действительно, грозилось срезать зарплату. Поэтому и настраивались на матч с «Динамо», как на последний бой», – сказал Зубович.

Напомним, после трех матчей в активе жодинской команды шесть очков.

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