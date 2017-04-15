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Егор Зубович: «После «Слуцка» руководство нам знатно напихало. Грозилось срезать зарплату»
16.04.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Егор Зубович после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о планируемых санкциях от руководства.
«После «Слуцка» руководство нам знатно напихало. Да, действительно, грозилось срезать зарплату. Поэтому и настраивались на матч с «Динамо», как на последний бой», – сказал Зубович.
Напомним, после трех матчей в активе жодинской команды шесть очков.
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Егор Зубович после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о планируемых санкциях от руководства.
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