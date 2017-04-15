Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о SEHA-лиге.

– Владимир Николаевич, ваше отношение к SEHA-лиге? Нужна она в таком виде или отвлекает силы?

– Отношусь к ней как к обыкновенной любительской лиге, как к той же Балтийской лиге, в которой участвуют наши клубы. Конечно, она интересна, в ней играют многие ведущие европейские клубы. Считаю, что она и полезна – как минимум для тех белорусских игроков, которые, регулярно выступая в ней, набираются ценного опыта. Потом они могут применить его в играх за сборную.

– По этому сезону мы имеем в виду прежде всего Артема Кулака?

– Отношение к белорусским игрокам в БГК, с одной стороны, правильное: на уровне ведущих европейских гандболистов ты должен доказывать свою силу. Но, с другой стороны, гандбол – игра специфическая, и не в каждой игре, выходя на 5-7 минут, ты можешь себя проявить.

С Кулаком произошло следующее: травмы первых номеров – Никуленкова, Атьмана – позволили ему заявить о себе и представить свои лучшие качества. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Главный тренер сборной Юрий Шевцов (а его мнению я доверяю) еще в молоденьких игроках, которыми были когда-то Королёк, Кулак, Юринок, рассмотрел будущих сильных гандболистов.

Первый уехал в прошлом году во Францию, двое других сейчас в БГК и потихоньку начинают заявляться на главные игры, получать место в составе и доверие тренерского штаба. Надо сказать, и минскому СКА не делает чести то, что Юринок там полтора года просидел в запасе, не получая шанса. И здесь он выходит на короткие промежутки времени, что меня, как главу федерации, не устраивает. Но определять состав – право тренера, я не вмешиваюсь, только высказываю свое мнение, – сказал Коноплев.