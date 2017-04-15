﻿ Владимир Коноплев: «Отношусь к SEHA-лиге как к обыкновенной любительской лиге, как к Балтийской лиге». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Коноплев: «Отношусь к SEHA-лиге как к обыкновенной любительской лиге, как к Балтийской лиге»

16.04.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о SEHA-лиге.

– Владимир Николаевич, ваше отношение к SEHA-лиге? Нужна она в таком виде или отвлекает силы?

– Отношусь к ней как к обыкновенной любительской лиге, как к той же Балтийской лиге, в которой участвуют наши клубы. Конечно, она интересна, в ней играют многие ведущие европейские клубы. Считаю, что она и полезна – как минимум для тех белорусских игроков, которые, регулярно выступая в ней, набираются ценного опыта. Потом они могут применить его в играх за сборную.

– По этому сезону мы имеем в виду прежде всего Артема Кулака?

– Отношение к белорусским игрокам в БГК, с одной стороны, правильное: на уровне ведущих европейских гандболистов ты должен доказывать свою силу. Но, с другой стороны, гандбол – игра специфическая, и не в каждой игре, выходя на 5-7 минут, ты можешь себя проявить.

С Кулаком произошло следующее: травмы первых номеров – Никуленкова, Атьмана – позволили ему заявить о себе и представить свои лучшие качества. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Главный тренер сборной Юрий Шевцов (а его мнению я доверяю) еще в молоденьких игроках, которыми были когда-то Королёк, Кулак, Юринок, рассмотрел будущих сильных гандболистов.

Первый уехал в прошлом году во Францию, двое других сейчас в БГК и потихоньку начинают заявляться на главные игры, получать место в составе и доверие тренерского штаба. Надо сказать, и минскому СКА не делает чести то, что Юринок там полтора года просидел в запасе, не получая шанса. И здесь он выходит на короткие промежутки времени, что меня, как главу федерации, не устраивает. Но определять состав – право тренера, я не вмешиваюсь, только высказываю свое мнение, – сказал Коноплев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси не поедет в офис ФИФА на рассмотрение апелляции и не будет извиняться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика