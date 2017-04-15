Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж оценил уровень команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

– Сергей, добавите что-нибудь к словам отца?

– Я не слышал, что он сказал.

– Что сегодня был винегрет в исполнении «Динамо».

– Не только у «Динамо»… Весенний футбол, – сказал Чиж-младший.

«Игра «Динамо»? Все же видели… Винегрет». Юрий Чиж не очень доволен стартом команды в сезоне