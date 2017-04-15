|
Сергей Чиж: «Винегрет? Не только у «Динамо». Весенний футбол»
16.04.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж оценил уровень команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
– Сергей, добавите что-нибудь к словам отца?
– Я не слышал, что он сказал.
– Что сегодня был винегрет в исполнении «Динамо».
– Не только у «Динамо»… Весенний футбол, – сказал Чиж-младший.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж оценил уровень команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии