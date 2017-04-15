﻿ Сергей Чиж: «Винегрет? Не только у «Динамо». Весенний футбол». 21.by
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Сергей Чиж: «Винегрет? Не только у «Динамо». Весенний футбол»

16.04.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж оценил уровень команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

– Сергей, добавите что-нибудь к словам отца?

– Я не слышал, что он сказал.

– Что сегодня был винегрет в исполнении «Динамо».

– Не только у «Динамо»… Весенний футбол, – сказал Чиж-младший.

«Игра «Динамо»? Все же видели… Винегрет». Юрий Чиж не очень доволен стартом команды в сезоне

 
 
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Председатель наблюдательного совета «Динамо» Сергей Чиж оценил уровень команды в матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

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