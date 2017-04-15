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НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Вашингтон» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи
16.04.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017. Лучшая команда лиги по итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Портленд». «Вашингтон» встретится дома с «Атлантой», «Бостон» – с «Чикаго», «Хьюстон» – с «Оклахома-Сити».
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Вашингтон» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи
В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017.
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