﻿ НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Вашингтон» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи. 21.by
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НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Вашингтон» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

16.04.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017. Лучшая команда лиги по итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Портленд». «Вашингтон» встретится дома с «Атлантой», «Бостон» – с «Чикаго», «Хьюстон» – с «Оклахома-Сити».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Первые матчи

Вашингтон – Атланта
Дата проведения
16 апреля, 20.00, «Verizon Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
16 апреля, 22.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Бостон – Чикаго
Дата проведения
17 апреля, 01.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Хьюстон – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 апреля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье, 16 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА-2017.

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