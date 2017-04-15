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Джоэл Фамейе: «Смотрю не топ-чемпионаты, а белорусский. Моя философия: завтра играть не с «Барселоной», а с БАТЭ или «Гомелем»
16.04.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе объяснил причины просмотра матчей чемпионата Беларуси.
«Мне не бывает скучно, потому что все мысли заняты футболом. Если я не тренируюсь, то смотрю матчи. Причем я смотрю не топ-чемпионаты, а встречи белорусских команд. Моя философия такова: завтра предстоит играть не с «Барселоной», а с БАТЭ или «Гомелем», значит, я должен изучать игры белорусских клубов. Даже если в нашем чемпионате выдаются крайне скучные игры, я все равно сажусь и смотрю все 90 минут.
Не осуждаю футболистов, которые вместо этого выбирают вечеринки и развлечения. Они имеют на это право. Я же предпочту посмотреть еще один матч. Почему? Потому что это формирует футболиста Джоэля Фамейе», – сказал форвард.
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Джоэл Фамейе: «Смотрю не топ-чемпионаты, а белорусский. Моя философия: завтра играть не с «Барселоной», а с БАТЭ или «Гомелем»
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе объяснил причины просмотра матчей чемпионата Беларуси.
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