Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе объяснил причины просмотра матчей чемпионата Беларуси.

«Мне не бывает скучно, потому что все мысли заняты футболом. Если я не тренируюсь, то смотрю матчи. Причем я смотрю не топ-чемпионаты, а встречи белорусских команд. Моя философия такова: завтра предстоит играть не с «Барселоной», а с БАТЭ или «Гомелем», значит, я должен изучать игры белорусских клубов. Даже если в нашем чемпионате выдаются крайне скучные игры, я все равно сажусь и смотрю все 90 минут.

Не осуждаю футболистов, которые вместо этого выбирают вечеринки и развлечения. Они имеют на это право. Я же предпочту посмотреть еще один матч. Почему? Потому что это формирует футболиста Джоэля Фамейе», – сказал форвард.