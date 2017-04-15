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Сможет ли «Манчестер Юнайтед» остановить «Челси»? Следите в обновленных клубных приложениях

16.04.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 18:00 по белорусскому времени в рамках 33 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Олд Траффорд». Удастся ли Жозе Моуриньо что-то противопоставить своей бывшей команде, претендующей на чемпионство?

Следите за главным матчем дня в клубных приложениях «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – именно там вы найдете видео голов и опасных моментов в режиме реального времени, статистику, а также самые оперативные push-уведомления и новости.

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Сможет ли «Манчестер Юнайтед» остановить «Челси»? Следите в обновленных клубных приложениях

Благодаря клубным приложениям от Tribuna.com вы получаете:

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Сегодня в 18:00 по белорусскому времени в рамках 33 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Олд Траффорд».

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