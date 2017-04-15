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Сможет ли «Манчестер Юнайтед» остановить «Челси»? Следите в обновленных клубных приложениях
16.04.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 18:00 по белорусскому времени в рамках 33 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Олд Траффорд». Удастся ли Жозе Моуриньо что-то противопоставить своей бывшей команде, претендующей на чемпионство?
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Сегодня в 18:00 по белорусскому времени в рамках 33 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Олд Траффорд».
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