Сегодня в 18:00 по белорусскому времени в рамках 33 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» на стадионе «Олд Траффорд». Удастся ли Жозе Моуриньо что-то противопоставить своей бывшей команде, претендующей на чемпионство?

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