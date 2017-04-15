Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев поделился мнением о недавних протестах в Беларуси по поводу так называемого «налога на тунеядцев»

– Страну всколыхнули марши «нетунеядцев». Ваша оценка?

– Не хотел бы пространно об этом рассуждать. Замечу только: когда принимался соответствующий декрет, были благие намерения. Но во что его превратили… Под действие декрета должна была попасть та часть населения, которая уходила от уплаты налогов. К сожалению, в этом плане не знаю кто, но переборщил, и туда (под действие декрета. – прим.) попали и те люди, которые по каким-то причинам не могли найти работу или были уволены и так далее, и так далее… Получилось не то. Хотели за хорошее побороться, а столкнулись… с теми проблемами, с которыми столкнулись.

– В некоторых городах марши разгоняли, а в Бресте, например, к участникам протестов вышли мэр, председатель горсовета, выслушали так называемых тунеядцев, попытались им высказать свою точку зрения. Где правильнее поступили?

– К этим людям, которых вы, а не я, назвали тунеядцами, в Минске попытались присоединиться (и даже возглавить по отдельным направлениям) политические противники власти, то есть оппозиция. Когда власть где-то ошибается, оппозиция всегда старается это использовать… Столица есть столица… Что привело к расшатыванию власти в Украине – вы видели прекрасно. Я тоже не сторонник майданов, но я и не сторонник жестких мер. В Бресте, если руководители города и депутаты не побоялись выйти к людям и разъяснить свою позицию, они поступили правильно… Я всегда предпочитал договариваться, с кем бы то ни было. Мы в небольшой стране живем.

– С вашего позволения, еще один вопрос на эту тему. В России власти в марте жестко подавили протест молодежи против коррупции, который организовал Навальный. Действия полиции, их чрезмерная жесткость у многих вызвали возмущение. Например, всемирно известный кинорежиссер Александр Сокуров на вручении премии «Ника» выступил с предложением к Госдуме: принять закон о том, чтобы не бить женщин на массовых акциях. Чтоб нельзя было охаживать дубинками всех женщин, и молодых, и пожилых. Вы бы как отнеслись к такому предложению, если его перенести на белорусскую почву?

– Во-первых, женщину бить низко. Но с другой стороны, если она эмоционально возбуждена, ведет за собой толпу, заводит ее, призывает к кровопролитию, надо же ее как-то утихомирить? Но только в этом случае – если есть угроза жизням других людей, если женщина не подчиняется законным требованиям. Уличные акции – это особая среда, у толпы своя психология, в ней должны разбираться грамотные специалисты. На это, как правило, нет времени, решения принимаются быстро, поэтому и возможны вот такие «излишества»… Вы думаете, мне приятно было смотреть по телевизору те кадры? – сказал Ковалев.