БРЕСТ, 16 апр — Sputnik. Магнитогорец Кирилл Фронюк, намеревающийся преодолеть около трех тысяч километров из Волгограда в Берлин ко Дню Победы, накануне добрался до Бреста, где посетил Брестскую крепость и музей обороны.

В областном центре спортсмен переночевал и 16 апреля отправился в Польшу.

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Гомеля" title="Марафонец из Магнитогорска добрался до Гомеля" class=""> © Sputnik/ Магнитогорец пробежит 2,6 тысячи километров ко Дню Победы

"У меня есть правило: где закончил бежать, там на следующий день и начинаю", — поделился Фронюк.

Он также рассказал, что уже после полутора тысяч километров своего марафона ему пришлось покупать новые кроссовки, так как старые пришли в негодность.

На вопрос, где же ночует бегун, он отметил, что остановки он делает либо в гостиницах, либо у тех, кто желает его приютить. А с собой у него только небольшой рюкзак, куда влазит все необходимое.



Кирилл Фронюк прибыл в Брест вечером 15 апреля © Sputnik / Дмитрий Босак.



Спортсмен подкорректировал свой маршрут: расстояние от Гомеля до Бреста он преодолел не за 10, а за 11 дней, чтобы каждый день заканчивался остановкой в городе © Sputnik / Дмитрий Босак.



Россиянин непременно хотел побывать в Брестской крепости © Sputnik / Дмитрий Босак.



В городах, которые он посещает, Фронюк старается возложить цветы к вечному огню © Sputnik / Дмитрий Босак.



Марафонец побывал в музее обороны Брестской крепости, где ознакомился с историей защиты цитадели © Sputnik / Дмитрий Босак.



Закончить забег магнитогорец планирует 9 мая в Берлине © Sputnik / Дмитрий Босак. 1 / 6 © Sputnik / Дмитрий Босак. Кирилл Фронюк прибыл в Брест вечером 15 апреля

Накануне вечером он добежал до пункта пропуска "Брест", но пересекать границу решил на следующий день. Так как переход для пешеходов здесь не предусмотрен, марафонцу пришлось просить автомобилистов, стоящих в очереди, перевезти его. По плану, в понедельник он стартует у того же пункта пропуска, но со стороны польского города Тересполя.