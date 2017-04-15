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Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу

16.04.2017 16:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 16 апр — Sputnik. Магнитогорец Кирилл Фронюк, намеревающийся преодолеть около трех тысяч километров из Волгограда в Берлин ко Дню Победы, накануне добрался до Бреста, где посетил Брестскую крепость и музей обороны.

В областном центре спортсмен переночевал и 16 апреля отправился в Польшу.

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© Sputnik/
Магнитогорец пробежит 2,6 тысячи километров ко Дню Победы

"У меня есть правило: где закончил бежать, там на следующий день и начинаю", — поделился Фронюк.

Он также рассказал, что уже после полутора тысяч километров своего марафона ему пришлось покупать новые кроссовки, так как старые пришли в негодность.

На вопрос, где же ночует бегун, он отметил, что остановки он делает либо в гостиницах, либо у тех, кто желает его приютить. А с собой у него только небольшой рюкзак, куда влазит все необходимое.

  • Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу
    Кирилл Фронюк прибыл в Брест вечером 15 апреля
    © Sputnik / Дмитрий Босак.
  • Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу
    Спортсмен подкорректировал свой маршрут: расстояние от Гомеля до Бреста он преодолел не за 10, а за 11 дней, чтобы каждый день заканчивался остановкой в городе
    © Sputnik / Дмитрий Босак.
  • Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу
    Россиянин непременно хотел побывать в Брестской крепости
    © Sputnik / Дмитрий Босак.
  • Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу
    В городах, которые он посещает, Фронюк старается возложить цветы к вечному огню
    © Sputnik / Дмитрий Босак.
  • Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу
    Марафонец побывал в музее обороны Брестской крепости, где ознакомился с историей защиты цитадели
    © Sputnik / Дмитрий Босак.
  • Бегун из Магнитогорска отправился из Бреста в Польшу
    Закончить забег магнитогорец планирует 9 мая в Берлине
    © Sputnik / Дмитрий Босак.
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© Sputnik / Дмитрий Босак.
Кирилл Фронюк прибыл в Брест вечером 15 апреля

Накануне вечером он добежал до пункта пропуска "Брест", но пересекать границу решил на следующий день. Так как переход для пешеходов здесь не предусмотрен, марафонцу пришлось просить автомобилистов, стоящих в очереди, перевезти его. По плану, в понедельник он стартует у того же пункта пропуска, но со стороны польского города Тересполя.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Россиянину пришлось перебираться через белорусско-польскую границу на попутном автомобиле.

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