﻿ Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Коламбус» играет с «Питтсбургом». 21.by
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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Коламбус» играет с «Питтсбургом»

16.04.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Сент-Луис – Миннесота
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Коламбус – Питтсбург
Дата проведения
17 апреля, 01.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Рейнджерс – Монреаль
Дата проведения
17 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Сан-Хосе – Эдмонтон
Дата проведения
17 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-0 Смотри этот матч бесплатно на Winline Счет в серии: 0-2 Смотри этот матч бесплатно на Winline Счет в серии: 1-1 Смотри этот матч...

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