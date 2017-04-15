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Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Коламбус» играет с «Питтсбургом»
16.04.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 2-0
Счет в серии: 0-2
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-0 Смотри этот матч бесплатно на Winline Счет в серии: 0-2 Смотри этот матч бесплатно на Winline Счет в серии: 1-1 Смотри этот матч...
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