Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о кредите доверия к главному тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу со стороны руководства борисовчан.

– Если БАТЭ потеряет очки в игре с «Крумкачами», то не приговор ли Ермаковичу?

– Ни в коем случае. Ничего не будет значить. Хотя выводы в Борисове будут однозначно, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

Напомним, БАТЭ выдал худший старт в чемпионате за последние шесть лет.

Матч четвертого тура БАТЭ проведет на выезде против ФК «Крумкачы». Игра пройдет 21 апреля в Минске.