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Николай Ходасевич: «Приговор Ермаковичу, если БАТЭ потеряет очки с «Крумкачами»? Ни в коем случае. Ничего не будет значить»
16.04.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о кредите доверия к главному тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу со стороны руководства борисовчан.
– Если БАТЭ потеряет очки в игре с «Крумкачами», то не приговор ли Ермаковичу?
– Ни в коем случае. Ничего не будет значить. Хотя выводы в Борисове будут однозначно, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».
Напомним, БАТЭ
Матч четвертого тура БАТЭ проведет на выезде против ФК «Крумкачы». Игра пройдет 21 апреля в Минске.
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Николай Ходасевич: «Приговор Ермаковичу, если БАТЭ потеряет очки с «Крумкачами»? Ни в коем случае. Ничего не будет значить»
Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о кредите доверия к главному тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу со стороны руководства борисовчан.
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