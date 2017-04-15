﻿ Николай Ходасевич: «Приговор Ермаковичу, если БАТЭ потеряет очки с «Крумкачами»? Ни в коем случае. Ничего не будет значить». 21.by
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Николай Ходасевич: «Приговор Ермаковичу, если БАТЭ потеряет очки с «Крумкачами»? Ни в коем случае. Ничего не будет значить»

16.04.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о кредите доверия к главному тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу со стороны руководства борисовчан.

– Если БАТЭ потеряет очки в игре с «Крумкачами», то не приговор ли Ермаковичу?

– Ни в коем случае. Ничего не будет значить. Хотя выводы в Борисове будут однозначно, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

Напомним, БАТЭ выдал худший старт в чемпионате за последние шесть лет.

Матч четвертого тура БАТЭ проведет на выезде против ФК «Крумкачы». Игра пройдет 21 апреля в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о кредите доверия к главному тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу со стороны руководства борисовчан.

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