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Игрок сборной России Шкуринский перейдет в БГК имени Мешкова

16.04.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор финального матча мужского Кубка России между краснодарским СКИФом и «Чеховскими Медведями» олимпийский чемпион Станислав Кулинченко объявил в прямом эфире о предстоящем переходе лидера краснодарского клуба Александра Шкуринского в БГК имени Мешкова.

22-летний левый полусредний национальной сборной России (рост 190 см) выступал в ее составе на нынешнем чемпионате мира во Франции (44 минуты на площадке, 4 гола).

На молодежном чемпионате мира 2015 года в Бразилии россиянин стал вторым бомбардиром турнира с результатом 61 гол в 7 матчах (сборная России финишировала там 16-й).

 
 
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Комментатор финального матча мужского Кубка России между краснодарским СКИФом и «Чеховскими Медведями» олимпийский чемпион Станислав Кулинченко объявил в...

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