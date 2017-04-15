Комментатор финального матча мужского Кубка России между краснодарским СКИФом и «Чеховскими Медведями» олимпийский чемпион Станислав Кулинченко объявил в прямом эфире о предстоящем переходе лидера краснодарского клуба Александра Шкуринского в БГК имени Мешкова.

22-летний левый полусредний национальной сборной России (рост 190 см) выступал в ее составе на нынешнем чемпионате мира во Франции (44 минуты на площадке, 4 гола).

На молодежном чемпионате мира 2015 года в Бразилии россиянин стал вторым бомбардиром турнира с результатом 61 гол в 7 матчах (сборная России финишировала там 16-й).