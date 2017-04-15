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Николай Ходасевич: «Тоже задаюсь вопросом, зачем гимн Беларуси перед матчами чемпионата»

16.04.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о решении включать гимн Беларуси перед матчами чемпионата.

– Зачем гимн Беларуси перед матчами чемпионата? Это же не международные игры. Можно же придумать гимн чемпионата и начинать каждый матч им.

– Согласен. Тоже задаюсь этим вопросом. Международные соревнования – да. Раньше просто играл футбольный гимн. Но это вопросы к руководству АБФФ, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

Напомним, решение включать гимн перед началом матчей чемпионата было принято несколько лет назад.

Отметим, что вчера перед матчем «Динамо» Брест – БАТЭ гимн Беларуси не звучал.

 
Теги: Брест
 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о решении включать гимн Беларуси перед матчами чемпионата.

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