Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о решении включать гимн Беларуси перед матчами чемпионата.

– Зачем гимн Беларуси перед матчами чемпионата? Это же не международные игры. Можно же придумать гимн чемпионата и начинать каждый матч им.

– Согласен. Тоже задаюсь этим вопросом. Международные соревнования – да. Раньше просто играл футбольный гимн. Но это вопросы к руководству АБФФ, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

Напомним, решение включать гимн перед началом матчей чемпионата было принято несколько лет назад.

Отметим, что вчера перед матчем «Динамо» Брест – БАТЭ гимн Беларуси не звучал .