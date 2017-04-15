﻿ Снукер. Чемпионат мира. Первый раунд. Селби разгромил О’Брайена, О’Салливан играет с Гэри Уилсоном и другие встречи. 21.by
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Снукер. Чемпионат мира. Первый раунд. Селби разгромил О’Брайена, О’Салливан играет с Гэри Уилсоном и другие встречи

16.04.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Шеффилде стартовал чемпионат мира по снукеру.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

Первый раунд

15 апреля

Марк Селби (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 10:2

Энтони Макгилл (Шотландия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 2:10

16 апреля

Кирен Уилсон (Англия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 10:6

Шон Мерфи (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 6:3

Ронни О’Салливан (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:5

Стюарт Бинэм (Англия) – Питер Эбдон (Англия) – 1:0

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 21.00

Марко Фу (Гонконг) – Люка Бресель (Бельгия) – 21.00

17 апреля

Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 12.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гоулд (Англия) – 16.30

18 апреля

Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) – 12.00

Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30

Эллистер Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 21.00

19 апреля

Райан Дэй (Уэльс) – Сяо Годун (Китай) – 12.00

Нил Робертсон (Австралия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Том Форд (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – белорусское.

 
 
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