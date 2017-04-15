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Снукер. Чемпионат мира. Первый раунд. Селби разгромил О’Брайена, О’Салливан играет с Гэри Уилсоном и другие встречи
16.04.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Шеффилде стартовал чемпионат мира по снукеру.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд
Первый раунд
15 апреля
Марк Селби (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 10:2
Энтони Макгилл (Шотландия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 2:10
16 апреля
Кирен Уилсон (Англия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 10:6
Шон Мерфи (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 6:3
Ронни О’Салливан (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:5
Стюарт Бинэм (Англия) – Питер Эбдон (Англия) – 1:0
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 21.00
Марко Фу (Гонконг) – Люка Бресель (Бельгия) – 21.00
17 апреля
Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 12.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гоулд (Англия) – 16.30
18 апреля
Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) – 12.00
Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30
Эллистер Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 21.00
19 апреля
Райан Дэй (Уэльс) – Сяо Годун (Китай) – 12.00
Нил Робертсон (Австралия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 16.30
Барри Хоукинс (Англия) – Том Форд (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – белорусское.
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Снукер. Чемпионат мира. Первый раунд. Селби разгромил О’Брайена, О’Салливан играет с Гэри Уилсоном и другие встречи
В Шеффилде стартовал чемпионат мира по снукеру.
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