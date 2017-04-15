Матч 33-го тура лиги 1 «Бастия» – «Лион» оказался под угрозой срыва.

Когда гости проводили предматчевую разминку, на поле «Стад Арман Сезари» выбежала группа фанатов корсиканской команды. Болельщики атаковали футболистов «Лиона».

После нападения гости отказались играть. Однако французская лига решила, что матч должен состояться. Начало было отложено. «Лион» в итоге согласился играть.

Ответственность за нападение лежит на группировке Bastia 1905. Большинство болельщиков корсиканской команды осудило действие фанатов. Местные зрители стали аплодировать футболистам «Лиона», когда те вновь вышли на разминку.

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