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Молодой британский пилот погиб в гонке "Формулы-4"

16.04.2017 18:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Британский гонщик Билли Монгер погиб в воскресенье в ходе гонки "Формулы-4" на трассе "Доннингтон-парк" в Великобритании, сообщается на сайте организаторов заезда.

Молодой британский пилот погиб в гонке "Формулы-4"
© Фото: "МАЗ-СПОРавто"
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Инцидент произошел на шестом круге гонки — произошло столкновение болидов Монгера и финна Патрика Пасмы. В результате контакта машина 17-летнего Монгера попала под шасси болида соперника, где британец получил сильный удар по шлему.

Гонка была сразу же остановлена, на место происшествия выехала бригада медиков. Специалисты около часа пытались вытащить Монгера из искореженного болида, все же его удалось извлечь из кокпита, после чего пилот был отправлен в госпиталь на вертолете, однако его спасти не удалось.

Госпитализирован был также и Пасма, однако его состояние опасений не вызывает.

"Формула-4" — нижняя ступень иерархии гонок с открытыми колесами, созданная в 2013 году. Монгер проводил в "Формуле-4" второй сезон.

 
Теги: Минск
 
 
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К трагедии привел контакт с болидом другого гонщика, в результате которого Монгер получил серьезный удар по шлему.

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