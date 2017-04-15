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Дмитрий Чернышенко: «Этот сезон КХЛ был, наверное, самым интересным»

16.04.2017 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после победы СКА в Кубке Гагарина подвел итоги сезона.

«Все согласятся, что финал был достойный. Сегодня была бескомпромиссная борьба.

«Металлург» бился до конца. Два чемпиона сошлись в этой схватке. Выиграли все от этого.

Это была большая напряженная работа, хотим в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. И поздравить нового чемпиона.

Этот сезон был, наверное, самым интересным. Все отмечают, что рейтинги очень высокие. Надеемся, что юбилейный сезон будет еще интересней.

Понимаем эмоции на домашней арене, но и представляем ликование в Санкт-Петербурге», – сказал Чернышенко.

 
 
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после победы СКА в Кубке Гагарина подвел итоги сезона.

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