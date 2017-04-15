Форвард брестского «Динамо» Джоэл Фамейе рассказал о дружбе с Павлом Назаренко.

«Лучший друг? В прошлом сезоне моим лучшим другом был «Назар» (Павел Назаренко – прим.). Он плохо говорит по-английски, но это не важно. В русском языке я тоже не силен. Нам просто нравилось проводить время вместе. Иногда, когда люди видели, чем мы занимаемся в раздевалке, думали, что мы какие-то гомосексуалисты. Нам всегда было весело. Назар – отличный парень», – рассказал Фамейе.

Интервью футболиста опубликовано в программке к мату с БАТЭ.