Сегодня было большое давление, важная игра, многое решалось сегодня, поэтому я не знаю, почему такие техничные футболисты могли так невынужденно ошибаться.

В какой-то мере нам приходилось позиционными атаками вскрывать оборону соперника, сделать это было непросто, мы отпускали соперника в очень опасные контратаки во втором тайме.

Мы пропустили гол, нужно было что-то делать. Мы рисковали в какой-то мере, нужно было вводить нового нападающего, чтобы он действовал рядом с Дзюбой, поэтому вышел Джорджевич.

Очень жаль, после нашего гола мы перехватили инициативу, доминировали, но невынужденная ошибка в центре поля привела к тому, что соперник забил второй гол.

Думаю, о борьбе за чемпионство речь уже не идет, однозначно, «Спартак» заслужил за счет игр, проведенных на протяжении сезона.

Но мы не можем оставлять «Зенит» без Лиги чемпионов, остается биться до последнего тура и постараться выиграть лигочемпионское место», – сказал Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».